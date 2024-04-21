Манкуніанці у першому таймі повністю контролювали гру. Перший гострий момент у воріт Ковентрі Сіті на п'ятій хвилині. Манчестер Юнайтед вийшов швидко з оборони, м'яч отримав Гарначо, утім, він не зміг якісно пробити.

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Відкрити рахунок вдалося на 23 хвилині. Відзначився Мактоміней. До перерви Манчестер Юнайтед подвоїв перевагу. Після подачі кутового Магуайр переправив м'яч у сітку. Ковентрі за всю першу половину гри зумів нанести лише один удар по воротах Онана. По перерві манкуніанці створили ще один гол, який записав у свій актив Бруну.

Здавалося, що Манчестер Юнайтед продовжить контролювати гру й далі, але команда Тен Хага почала засипати на полі після 70 хвилини. Ковентрі почав тиснути на іменитого суперника і зумів скоротити відставання. Шикарний гол забив О'Хар. Після його удару, м'яч влучив у гравця манкуніанців і полетів за спину Онана. Голкіпер нічого вдіяти не міг.

Два пропущені голи мали змусити Манчестер Юнайтед діяти обережніше, утім, цього не сталося. Зрівняти рахунок представнику Чемпіоншипу завадив Онана, який у фантастичному стрибку врятував свою команду. Вже у компенсований час манкуніанці привезли у свої ворота пенальті. Так рахунок на табло став 3:3. У овертаймі обидві команди мали шанси вийти вперед, але змарнували їх. На останніх секундах додаткового часу Ковентрі вийшов вперед, але VAR розгледів офсайд.

Доля путівки вирішувалася у серії пенальті, де Манчестер Юнайтед виявився сильнішим. Манкуніанці зіграють у фіналі Кубка Англії з Манчестер Сіті. Ця гра запланована на 25 травня.

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