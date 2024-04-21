ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією в поєдинку 25-го туру УПЛ. Читайте огляд матчу, який відбувся 21 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Команди підходили до гри в різному настрої. ЛНЗ нарешті перервав серію без перемог, обігравши Верес, а от Олександрія навіть попри симпатичну гру не перемагала в 4 матчах поспіль. Вже на 12-й хвилині Олегу Дулубу довелось міняти Норенкова, який травмувався у боротьбі з Кампушем.

Верес розписав нічию з СК Дніпро-1 і продовжує боротьбу за виживання в УПЛ

Олександрія одразу після цього ще й забила. Після навісу з кутового м'яч підхопив Калюжний, але махнув повз м'яч, який повернувся до штрафного. Кампуш спробував пробити у падінні через себе, але поцілив у захисника, а Копина класним ударом все ж відправив м'яч у ворота ЛНЗ. Підопічні Ротаня володіли ініціативою, тоді як черкасці лише зрідка виходили в атаку. Але це не завадило їм зрівняти рахунок перед перервою.

Все почалось з обрізки Кампуша, який підковзнувся та віддав на Хобленка, а той вивів Наумця віч-на-віч з воротарем. Владислав реалізував свій момент. Олександрія мала перевагу в першому таймі за ударами (9:3 та 5:2 за ударами в площину).

У другому таймі моментів було менше. Михайленко пробив метрів з 11-ти – повз ворота! Ще момент мав Калітвінцев, але з його ударом впорався Кучеренко. ЛНЗ відповів класним ударом в дев'ятку від Ейнела, але Шевченко у стрибку потягнув його удар. А на 82-й хвилині Олександрія привезла собі гол. Безерра віддав необачну передачу назад, Ейнел підчатував помилку та перехопив м'яч та покотив повз воротаря. Цей гол став переможним.

Таким чином, ЛНЗ набрав 32 очки та розташувався на сьомому місці, а Олександрія з 25 пунктами залишилась дванадцятою.

Динамо – Полісся: анонс матчу УПЛ