Динамо перемогло Полісся у матчі 25-го туру УПЛ. Читайте огляд поєдинку Динамо – Полісся, який відбувся 21 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Динамо розпочало активніше, адже киянам потрібна перемога, щоб продовжувати боротьбу із Шахтарем за чемпіонство. Кияни створювали лише напівмоменти. Класна комбінація Буяльського та Ярмоленка, серія рикошетів від захисників і Кудрик забрав м'яч до рук. Буяльський спробував перекинути голкіпера з лінії штрафного, але поцілив у захисника. Не обійшлось і без курйозу: болбой зірвав потенційно небезпечну атаку Динамо, випадково викинувши другий м'яч на поле.

Полісся відповіло небезпечним ударом Козака з меж штрафного у ближню дев'ятку – Бущан перевів через поперечку! Динамо більше володіло м'ячем у перші 15 хвилин, однак по-справжньому гострих моментів створити не вдавалось.

Після розіграшу штрафного Михавко пробив головою – вище воріт! Тарас ще міг врізатись у стійку одразу після промаху, але обійшлось. Кияни назбирали чимало кутових – 5:1 на 31 хвилину. А на 32-й Динамо нарешті повело в рахунку. Андрієвський перехопив м'яч у власному штрафному та віддав на Тимчика, той далі на Ярмоленка, а Андрій класно віддав на хід Ванату. Форвард вибіг з-за спин захисників та легко реалізував вихід віч-на-віч.

Динамо – Полісся: Ребров та Луческу завітали на поєдинок – ще одна легенда киян склала їм компанію

Після цього гра стала сухішою, адже Динамо вже не неслось такими силами вперед. Перед перервою Андрієвський класно пробив з-за меж штрафного – трошки не влучив у дальню дев'ятку. На старті другого тайму Динамо подвоїло перевагу. Ванату віддали в прорив правим флангом, той віддав назад на Буяльського, який пропустив далі. Ярмоленко теж пропустив на Вівчаренка та віддав лівіше на Шапаренка, а той шикарно закрутив у дальню дев'ятку.

Кравець додатково підставив Полісся, отримавши дві жовті за 2 хвилини. Динамо після чого почало куражитись. Ярмоленко спробував переправити п'яткою м'яч у ворота, але поцілив у Кудрика. Ванат після ефектного проходу Кабаєва підсікав над воротарем, але знову невдало. Але рахунок зробив розгромним Буяльський. Ванат підхопив м'яч після відскоку від захисника та вискочив на рандеву, але замість удару віддав на капітана. Віталій протягнув м'яч та знущально забив, хоча захисники Полісся намагались заблокувати удар.

Шовковський зняв лідерів – Ярмоленка, Ваната та Шапаренка, давши шанс Супрязі, Діалло та Шепелєву – останній непогано пробив, але Кудрик потягнув.

В підсумку, Динамо здобуло легку перемогу, набравши 54 очки (Шахтар має на пункт більше та гру в запасі). Полісся з 39 балами залишилось шостим.

ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів