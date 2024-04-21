У рамках 34-го туру АПЛ 2023/24 Борнмут програв Астон Віллі (1:3), а Вест Хем зазнеав катастрофічної поразки від Крістал Пелас (2:5). Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 34-й тур

Астон Вілла – Борнмут – 3:1

Голи: Роджерс, 45+1, Діабі, 57, 78 – Соланке, 31 (пен)

Крістал Пелас – Вест Хем – 5:2

Голи: Олісе, 7, Езе, 16, Емерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 – Антоніо, 40, Мітчелл, 89 (автогол)

Борнмут зазнав поразки від Астон Вілли. Не в останню чергу – через помилки Забарного, причому у невдачі Іллі можна назвати конкретного винуватця. Ним став Оллі Воткінс, який організував два голи, користуючись проактивністю українця в обороні (тобто висування з лінії й накривання на прийомі).

Післязавтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів" Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,58, а на успіх партнерів Мудрика дають 5,5. Нічия – 4,46. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,46, а на відповідний тотал менше – за 2,73.

Хоча у першому пропущеному питання виникають не до нашого земляка. Бірмінгемці перед перервою реалізували швидку контратаку, в якій Забарний правильно прикривав ривок Воткінса й не давав виконати передачу на форварда. Втім, Роджерс влетів на лівий край штрафного, хитнув Сміта й одразу ж бахнув у ближню дев'ятку.

Цим голом господарі лишень зрівняли рахунок, адже Борнмут забив першим на 31-й хвилині (з пенальті, який реалізував Соланке). Перегорнути хід зустрічі "вілланам" вдалося тільки по перерві. Тут вже Воткінс взяв гору над нашим козаком.

На 57-й хвилині Забарний пішов за Оллі аж за центральне коло, не давши йому розвернутись з м'ячем і змусивши виконати скидку назад.

Втім, британець одразу ж побіг відкриватись під передачу за спину Іллі, а українець не встиг за ним – а коли встиг, форвард хитнув екс-динамівця й покотив на правий кут воротарського. Бейлі звідти прошив голкіпера. 2:1.

На 78-й стався схожий епізод, тільки тепер у центрі поля – і Воткінс зміг розвернутись навколо Іллі. Далі англієць побіг до штрафного й обігрався з Діабі, маючи Іллю на хвості.

Перед карним майданчиком оборона "вишеньок" заплуталась. Центрбеки не перехопили Оллі й відволіклись на пас, внаслідок чого Воткінс опинився сам у периметрі й спокійно прийняв м'яч. З гострого кута він покотив під замикання Бейлі у порожні. 3:1.

Потім Забарний виграв декілька епізодів у британця, але це вже не мало сенсу. Астон Вілла впевнено довела матч до перемоги з рахунком 3:1, відірвавшись від Тоттенхема (п'ятої команди АПЛ) на 6 очок – втім, у "шпор" є дві гри в запасі.

У паралельній зустрічі Крістал Пелас влаштував сенсаційне побиття Вест Хему. Зазвичай надійна оборона "молотобійців" пропустила чотири голи ще у стартові 30 хвилин, причому один із м'ячів у власні ворота провів Емерсон. Майкл Антоніо перед перервою розмочив рахунок, але Матета в середині другого тайму відновив 4-гольову перевагу "орлів".

Перед фінальним свистком Крістал Пелас пропустив вдруге, і то з автогола. Так і було встановлено остаточні цифри на табло – 5:2. Вест Хем знову втратив шанс обійти МЮ, залишаючись у двох очках від "червоних дияволів".

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