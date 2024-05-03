Скандал з переходом найкращого бомбардира Ла Ліги Артема Довбика до Жирони, який зараз роздмухують іспанські ЗМІ, має штучний характер. І сенсація про те, що іспанську команду можуть позбавити права участі в єврокубках, висмоктана з пальця. Так вважає агент футболіста збірної України Олексій Люндовський.

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"Щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги цієї "сенсації", достатньо зайти на сторінку адвоката Євгена Кузьміна. Він дуже активно коментує футбольні справи, хоча в них нічого не розуміє, – розповів Футбол 24 Люндовський. – Він там рекламує себе як захисник дівчат і жінок від інтернет-шахраїв. Мені навіть смішно. Звісно, ніхто Жирону і Дніпро-1 не каратиме, адже перехід відбувся прозоро, жодних порушень законодавства не було.

Ніякого розслідування немає, Жирона спокійно фінішуватиме, а наступного сезону гратиме в єврокубках. А цим адвокатом, який таким способом робить собі рекламу, займуться компетентні органи".

Жирона готується до матчу з Барселоною в Ла Лізі. Команда вже забезпечила собі місце в єврокубках, а в разі, якщо 4 травня зіграє не гірше, ніж Атлетік в зустрічі проти Хетафе, то достроково потрапить до групового турніру Ліги чемпіонів.

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