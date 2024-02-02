Мессі проти Роналду в Саудівській Аравії / фото із соцмереж

Україна

Шахтар офіційно продовжив контракт із Судаковим – божевільна клаусула в 150 мільйонів.

Динамо відмовилося грати з командою Бєсєдіна і Макаренка – чемпіон Казахстану поповнив список "прокажених Росією".

Маркевич підтвердив перехід гравця Шахтаря в Карпати.

Зоря підписала форварда з чемпіонату Португалії

Світ

Мессі проти Роналду: замість дербі суперзірок Аль-Наср знищив Інтер Маямі 6:0, жахіття Кривцова і шедевр із 70 метрів.

Ман Юнайтед вигриз неймовірну перемогу над Вулверхемптоном завдяки 18-річній дитині – 7 голів і драма в доданий час.

Борнмут зіграв внічию на полі Вест Хема – Забарний солідно відпрацював в обороні, провальний дебют зіркового англійця.

Буффон готовий до нового виклику – він визначився з майбутньою посадою

Українці за кордоном

Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину.

Українець забив у першому ж матчі за англійський клуб – тренер вражений, команда у півфіналі Кубка.

Екс-хавбек збірної України може повернутись в Угорщину – за вихованця Динамо сперечаються 20-ти та 34-разовий чемпіони.