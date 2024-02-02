Головні новини 1 лютого: новий контракт Судакова, сильний матч Луніна, команда Роналду розтоптала Інтер Маямі з Мессі
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за четвер, 1 лютого.
Україна
Шахтар офіційно продовжив контракт із Судаковим – божевільна клаусула в 150 мільйонів.
Динамо відмовилося грати з командою Бєсєдіна і Макаренка – чемпіон Казахстану поповнив список "прокажених Росією".
Маркевич підтвердив перехід гравця Шахтаря в Карпати.
Зоря підписала форварда з чемпіонату Португалії
Світ
Мессі проти Роналду: замість дербі суперзірок Аль-Наср знищив Інтер Маямі 6:0, жахіття Кривцова і шедевр із 70 метрів.
Ман Юнайтед вигриз неймовірну перемогу над Вулверхемптоном завдяки 18-річній дитині – 7 голів і драма в доданий час.
Борнмут зіграв внічию на полі Вест Хема – Забарний солідно відпрацював в обороні, провальний дебют зіркового англійця.
Буффон готовий до нового виклику – він визначився з майбутньою посадою
Українці за кордоном
Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину.
Українець забив у першому ж матчі за англійський клуб – тренер вражений, команда у півфіналі Кубка.
Екс-хавбек збірної України може повернутись в Угорщину – за вихованця Динамо сперечаються 20-ти та 34-разовий чемпіони.