Ігор Харатін розглядає варіанти продовження кар'єри в угорській першості, серед яких добре відомий Уйпешт і майже рідний Ференцварош.

Український півзахисник Легії Ігор Харатін може повернутись в чемпіонат Угорщини, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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За інформацією джерела, у підписанні нашого земляка дуже зацікавлені Уйпешт та Ференцварош, за який 28-річний хавбек свого часу успішно виступав.

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи (контракт до літа 2024-го). Щобільше, криза продовжилась настільки, що наш земляк взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише 8 матчів у дублі. У збірній України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч.

До слова, 34-разовий чемпіон Угорщини Ференцварош на зимову паузу пішов на другій сходинці турнірної таблиці, 20-разовий чемпіон Уйпешт – дев'ятий.

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