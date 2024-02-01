Вест Хем у 2024 році ще не перемагав, розписавши три нічиїх і вилетівши з Кубка Англії від Брістоля. Борнмут же програв два останні матчі АПЛ, але це були поєдинки з Тоттенхемом і Ліверпулем.

Манчестер Сіті офіційно відправив свій трансферний провал до переможця єврокубка

Сьогодні "вишням" дуже пощастило вже на старті. Калвін Філліпс відзначив свій дебют грубою помилкою. Хавбек під тиском віддав передачу, якою скористався Соланке. Домінік наблизився на відстань в один гол до найкращих бомбардирів сезону – Холанда і Салаха, в яких по 14 м'ячів. Ще у першому таймі Борнмут міг збільшувати перевагу, але Ареоля рятував Вест Хем після ударів Семеньо.

У другій половині активнішими вже були господарі. Витиснути гол вдалося на 60-й хвилині. Кудус заробив пенальті, який арбітри призначили лише завдяки VAR. Ворд-Праус впевнено реалізував покарання. Залишалося ще понад пів години, але команди, схоже, були згодні на нічию, спокійно догравши до фінального свистка. Навіть одне очко дозволило Борнмуту піднятися 12-те місце в турнірній таблиці, Вест Хем залишається шостим.

Українець забив у першому ж матчі за англійський клуб – тренер вражений, команда у півфіналі Кубка

Ілля Забарний знову провів повний матч. Солідно відіграв у обороні – тричі виносив м'яч, заблокував один удар, здійснив одне перехоплення. Трохи підвела боротьба, де українець був переможцем менше ніж у половині випадків. Але найбільше "зрізала" оцінки гра на м'ячі. Забарний часто помилявся в передачах (лише 71% точності), мав багато втрат (аж 15), більшість його дальніх пасів призводили до зміни володіння на користь суперника. Зате Ілля виконав одну ключову, доставивши м'яч у чужий штрафний.