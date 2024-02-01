Динамо не хоче мати нічого спільного з командами, які "просмерділись" запахом росіян.

"ФК Динамо Київ не планує проводити товариський матч із Ордабаси. Казахстанський футбольний клуб Ордабаси повідомив про запланований товариський поєдинок із київським Динамо 16 лютого. Ця інформація не відповідає дійсності, адже у цей день у нашої команди запланований контрольний поєдинок з ФК Петрокуб (Молдова).

Динамо розглядає гравця збірної Колумбії на проблемну позицію – у списку киян 2-3 кандидати

Також, як стало відомо, ФК Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора – Факелом Воронеж. Нагадуємо колегам із Казахстану, що російські війська щоденно вбивають українців, руйнують інфраструктуру та знищують міста. Нещодавно російська ракета знищила стадіон Локомотив у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей. Російським клубам немає місця в світовому футболі, і ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них", – повідомила прес-служба Динамо.

Нагадаємо, Ордабаси – чинний чемпіон Казахстану, за який виступають колишні динамівці та гравці збірної України Артем Бєсєдін і Євген Макаренко. Буде цікаво глянути, чи ступлять вони на одне поле з представниками країни-терориста.

Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком