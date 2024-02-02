Месси против Роналду в Саудовской Аравии / фото из соцсетей

Украина

Шахтер официально продлил контракт с Судаковым – сумасшедшая клаусула в 150 миллионов.

Динамо отказалось играть с командой Беседина и Макаренко – чемпион Казахстана пополнил список "прокаженных Россией".

Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты.

Заря подписала форварда из чемпионата Португалии

Мир

Месси против Роналду: вместо дерби суперзвезд Аль-Наср уничтожил Интер Майами 6:0, ужас Кривцова и шедевр с 70 метров.

Ман Юнайтед выгрыз невероятную победу над Вулверхэмптоном благодаря 18-летнему ребенку – 7 голов и драма в добавленное время.

Борнмут сыграл вничью на поле Вест Хэма – Забарный солидно отработал в обороне, провальный дебют звездного англичанина.

Буффон готов к новому вызову – он определился с будущей должностью

Украинцы за рубежом

Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину.

Украинец забил в первом же матче за английский клуб – тренер впечатлен, команда в полуфинале Кубка.

Экс-хавбек сборной Украины может вернуться в Венгрию – за воспитанника Динамо спорят 20-ти и 34-кратный чемпионы.