Главные новости 1 февраля: новый контракт Судакова, сильный матч Лунина, команда Роналду растоптала Интер Майами с Месси
"Футбол 24" презентует дайджест главных событий за четверг, 1 февраля.
Украина
Шахтер официально продлил контракт с Судаковым – сумасшедшая клаусула в 150 миллионов.
Динамо отказалось играть с командой Беседина и Макаренко – чемпион Казахстана пополнил список "прокаженных Россией".
Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты.
Заря подписала форварда из чемпионата Португалии
Мир
Месси против Роналду: вместо дерби суперзвезд Аль-Наср уничтожил Интер Майами 6:0, ужас Кривцова и шедевр с 70 метров.
Ман Юнайтед выгрыз невероятную победу над Вулверхэмптоном благодаря 18-летнему ребенку – 7 голов и драма в добавленное время.
Борнмут сыграл вничью на поле Вест Хэма – Забарный солидно отработал в обороне, провальный дебют звездного англичанина.
Буффон готов к новому вызову – он определился с будущей должностью
Украинцы за рубежом
Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину.
Украинец забил в первом же матче за английский клуб – тренер впечатлен, команда в полуфинале Кубка.
Экс-хавбек сборной Украины может вернуться в Венгрию – за воспитанника Динамо спорят 20-ти и 34-кратный чемпионы.