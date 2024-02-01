Лунін тіснить Кепу

Карло Анчелотті заявив, що триматиме у таємниці прізвище голкіпера на матч з Хетафе. Згідно з оцінками преси, кращі позиції у команді має Лунін, якого починає поважати і сам ентренадор, однак це нічого не значить. Довіра до Кепи з боку італійця далеко не вичерпана.

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І, все ж, у основу потрапив Лунін. Можливо, Анчі стає важко ігнорувати прекрасну статистику українця – він лідирує у Ла Лізі за відсотком сейвів, має найвищу точність передач і найменшу середню кількість пропущених голів. У топ-7 лігах наш земляк входить у топ-3 за відсотком сейвів, а за відведеними очікуваними голами Андрій входить у 10% найкращих голкіперів з топ-7 ліг.

Насправді, значення має тільки останній пункт. Лунін – реально хороший шот-стоппер. Усі інші показники мають забагато нюансів, а загалом воротарські метрики вкрай недосконалі. Хай там як, говорити про зміну настроїв дона Карло зарано, адже Лунін виходить тільки у другому матчі поспіль, а трьох поспіль у 2024 році він не проводив.

Боротьба триває, хоча в цій боротьбі Андре поки що має невеличку перевагу.

Стратегія Хетафе провалилась. Реал спростив гру й розривав

Футбол по Пепе Бордаласу – це тотальне зменшення ігрового часу. У програму дій входить не тільки легендарна грубість, затягування й скандали, а й відмова від білд-апу, виноси у боротьбу, компактність структури та агресивний пресинг. Від чорнової роботи частково звільнюється тільки Грінвуд, як найбільш мобільний і креативний виконавець.

Але Реал певною мірою теж спростив гру. "Вершкові" розтягувались по флангах і закидували м'яч під ривки. Перший момент було створено вже на 9-й хвилині, коли Модріч змістився на праву бровку, отримав пас на хід і прострілив – Хоселу замикав на лінії воротарського, влучивши у дальню стійку! Щоправда, там був офсайд.

На 13-й же Начо запустив м'яч з власної половини за спини захисникам. Вінісіус підхопив його, влетів на лівий край штрафного та пробив низом, однак Сорія парирував! Ну а ще за хвилину рахунок було відкрито внаслідок ривка Васкеса правим флангом – Лукас виконав подачу, а Хоселу спокійно пробив головою. 1:0.

Перед цим голом Реалу дозволили провести аж 22 передачі, що негативно відзначає гру Хетафе проти м'яча у всіх фазах гри. Це була найдовша результативна комбінація "вершкових" у поточному чемпіонаті. Гості не відчували серйозного тиску.

Після цього підопічні Карло Анчелотті провели ще кілька схожих атак. Одна з них могла завершитись другим голом Хоселу (і другим гольовим навісом Васкеса). Нападник пробив метрів з семи у ближній кут, однак Сорія врятував Хетафе. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Реала.

Хетафе ж при такій жахливій роботі в обороні провалився ще й у атаці. Підопічні Пепе Бордаласа не завдали жодного удару по воротах. Це перший такий випадок за 353 домашніх матчі "асульйонес" у Ла Лізі. Єдиним "успіхом" господарів стала травма Рюдігера – Антоніо зазнав її у зіткненні з Грінвудом ще на 36-й хвилині, дограв до перерви, а потім замінився на Камавінгу (по факту центр оборони закрив Чуамені).

Хетафе дав бій у другому таймі, але Реал забив і втримався. Не без допомоги Луніна

Пепе Бордалас провів потрійну заміну в роздягальні, зменшивши кількість захисників. Гра стала більш відкритою й ледь не завершилась швидким голом Хетафе – це Грінвуд пробивав з правого краю штрафного під ближню стійку. Лунін контролював ситуацію – можливо, він навіть зробив суперсейв, хоча повтор однозначного розуміння не дав.

Покарання за сміливість прилетіло вже на 56-й хвилині. Знову ж таки, гол виявився доволі простим: Вінісіус отримав пас у центрі й віддав передачу у зону перед штрафним – Хоселу ж першим дотиком прокинув собі під удар, а другим бахнув у дальній кут. 0:2!

Насправді ж гол народився з високого підіймання Хетафе на чужу половину майже всією командою – от тільки господарі так і не змогли відібрати м'яч у "вершкових" на жодному з етапів атаки (а пасів і зміщень було немало). Доволі показова історія.

На 62-й же хвилині все могло завершитись розгромом. Беллінгем розрізним пасом організував Вінісіусу й Хоселу вихід 2-в-1 на голкіпера – автор дубля покотив на Жуніора, той почав обігрувати Сорію... і не переграв! Після цього бразилець мав ще один провальний вихід сам на сам, а Сорія виконав ще кілька карколомних сейвів (зокрема, витягнув круті постріли Вальверде й Модріча).

У Хетафе був прекрасний шанс відродити інтригу на 73-й хвилині, коли Чуамені обрізався перед власним штрафним. Майораль вийшов на рандеву з Луніном і потужно пробив, але Лунін перервів м'яч у стійку! На останніх же секундах заблокований постріл Грінвуда дещо дезорієнтував нашого кіпера – м'яч полетів на Латасу, але той на порожній ближній стійці не зміг підлаштуватись під удар.

Всі інші спроби Хетафе врятуватись виглядали не дуже гостро. Кілька дальніх ударів, кілька поганих завершень. Нічого страшного. Реал в останні 20 хвилин був близьким до пропущеного м'яча, але в перші 70 награв на розгром (7:1 за моментами). Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "королівського клубу", внаслідок якої підопічні Карло Анчелотті піднялись на першу сходинку!

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