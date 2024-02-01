Буффон готовий до нового виклику – він визначився з майбутньою посадою
Джанлуїджі Буффон має намір стати спортивним директором.
Колишній воротар Ювентуса, ПСЖ, Парми та збірної Італії Джанлуїджі Буффон закінчив навчання в Коверчано. Тепер він має право отримати посаду спортивного директора, інформує ANSA. Повідомляється, що легендарний голкіпер склав випускні іспити 21 грудня.
Ювентус орендував півзахисника у клубу з Чемпіоншипа – він прийшов замість Судакова
Крім Буффона ці курси також закінчили екс-форвард Мілана Даніеле Массароі екс-півзахисник Сассуоло Сімоне Міссіролі. Усі вони пройшли загальну програму навчання, що складається з 144 годин занять (120 в аудиторіях Коверчано і 24 – онлайн). Випускники могли обрати тему іспитів залежно від напряму – техніко-спортивного або спортивно-організаційного.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?