Колишній воротар Ювентуса, ПСЖ, Парми та збірної Італії Джанлуїджі Буффон закінчив навчання в Коверчано. Тепер він має право отримати посаду спортивного директора, інформує ANSA. Повідомляється, що легендарний голкіпер склав випускні іспити 21 грудня.

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Крім Буффона ці курси також закінчили екс-форвард Мілана Даніеле Массароі екс-півзахисник Сассуоло Сімоне Міссіролі. Усі вони пройшли загальну програму навчання, що складається з 144 годин занять (120 в аудиторіях Коверчано і 24 – онлайн). Випускники могли обрати тему іспитів залежно від напряму – техніко-спортивного або спортивно-організаційного.

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