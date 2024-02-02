У поєдинку 22-го туру АПЛ Вулверхемптон на своєму полі поступився Манчестер Юнайтед (3:4). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

У матчі 22-го туру АПЛ зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед. Вже на 5-й хвилині Рашфорд вивів "дияволів" вперед, розвіявши туман скандалу після гульок у нічному клубі.

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В середині тайму Хьойлунд подвоїв перевагу гостей – Расмус зумів під тиском двох захисників у падінні замкнути у сітку після прострілу Шоу з лівого флангу. На останніх хвилинах першого тайму МЮ забив ще два голи, але обидва були скасовані: результативну дію вкрали у Хьойлунда (Гарначо забарився з передачею і данець заліз у офсайд) і Каземіро, який після навісу зі штрафного у воротарський також забіг у положення поза грою.

В середині другого тайму Каземіро зачепив Нету у власному штрафному і арбітр вказав на позначку – Сарабія з пенальті подарував вболівальникам "вовків" надію. За 10 хвилин Кілман після навісу з кутового добив сферу у сітку і скоротив відставання до мінімуму.

Вже у доданий час Нету довів фанатів до божевілля, поціливши у ближній кут – Онана лише провів м'яч поглядом. Здавалось, поєдинок так і завершиться нічиєю, але 18-річний Коббі Майну зумів вирвати перемогу для манкуніанців на 97-й хвилині.

Звитяга принесла МЮ 35 очок і сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ, Вулверхемптон з 29-ма пунктами одинадцятий.

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