"Булезу ми запросили для підсилення конкуренції за місце в стартовому складі. Він перспективний футболіст. Але опція викупу в умовах оренди не передбачена.

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Все буде залежати від того, як вихованець закарпатського футболу проявить себе в Карпатах. Зараз він вже приєднався до нашої команди", – розповів Маркевич в коментарі Sport.ua.

Додамо, що 20-річний Андрій Булеза – лівий захисник, який належить Шахтарю. Офіційно жоден з клубів поки не підтверджував перехід. Останні 11 місяців Булеза виступав за Минай на правах оренди, оформивши один асист у 25 матчах.

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