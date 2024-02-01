Український хавбек відзначився голом у дебютному матчі за Карлайл Юнайтед. Команда Дудіка зустрічалася з Пенрітом у чвертьфіналі Кубка графства Камберленд і здобула розгромну перемогу 4:1. Карлайл є єдиним професіональним клубом у цьому змаганні, тому здебільшого використовує молодь. Дудік провів на полі 74 хвилини і забив другий м'яч "синіх" ще до перерви. Помічник головного тренера Гевін Скелтон засипав 19-річного українця компліментами.

"Забивати голи – це гарна звичка. Він добре атакує, і ми бачимо це на тренуваннях. Ми ставимося до Дудіка з теплотою, у нього справжній ентузіазм. Він розуміє англійську, відразу взявся за роботу. Ви бачите це і розумієте, що він розумний футболіст, має зразковий менталітет.

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Цікаво буде подивитися, як він розвиватиметься протягом найближчих місяців. Саме за виступами на полі ми оцінимо його.

Було складно провести його через кордон і отримати дозвіл на роботу. Ми не думали, що він зможе це зробити до вечора понеділка або вівторка. Втім, він почувається добре, я задоволений. Він справді позитивний персонаж у клубі", – цитує Скелтона Yahoo!Sport.

Нагадаємо, Дудік – вихованець академій луцької Волині та донецького Шахтаря. На початку повномасштабного вторгнення він разом з матір'ю виїхав спочатку у Польщу (де виступав за вроцлавський Шльонск), а потім в Англію. Антон вже давно перебував на перегляді в Карлайл Юнайтед і вразив тренерський штаб та керівництво клубу, яке дало йому контракт до кінця сезону.

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