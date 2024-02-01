Зоря підписала форварда з чемпіонату Португалії
23:40 - Читать на русском
Нападник Аліун Ндур продовжить кар'єру в складі Зорі.
Ештрела на своїй сторінці у Facebook повідомив про оренду Аліуна Ндура до Зорі.
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22-річний сенегалець виступатиме за луганців до кінця сезону. Цікаво, що Зоря ще не повідомляла про трансфер гравця, але перехід підтверджує і Transfermarkt.
Відзначимо, що Ндур не є забивним нападником – у цьому сезоні лише асист в 11 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
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