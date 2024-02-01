Шахтар продовжив контракт із Судаковим до 31 грудня 2028 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар продовжив контракт Судакова і прописав божевільну клаусулу на 100 млн євро, – Романо

Фабріціо Романо раніше повідомляв, що клаусула в новій угоді з Георгієм становитиме 100 млн євро. Хавбека пов'язували з інтересом з боку Ювентуса та Барселони, а Наполі пропонував за гравця 40 млн євро. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін у своєму Instagram натякнув, що відступні за хавбека тепер складають 150 мільйонів.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює 21-річного гравця значно скромніше – 18 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?