Інтер Маямі без шансів програв Аль-Насру в товариському матчі. Рахунок та огляд поєдинку дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Аль-Наср – Інтер Маямі – 6:0

Голи: Отавіу, 3, Таліска, 10, 51, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Гучна афіша себе не виправдала. Кріштіану Роналду не грав через травму (про це було відомо заздалегідь). Лео Мессі залишився поза стартовим складом і сумнівно, що про це пошкодував. Зате з перших хвилин грав Сергій Кривцов.

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Українець вже на третій хвилині став одним із винуватців у пропущеному м'ячі. Замість того, щоб перекрити простір Отавіу, наш земляк просто спостерігав, як португалець відправляє м'яч у сітку. Справедливо буде зазначити, що в цьому епізоді Кривцов намагався підстрахувати партнера, але зробив це дуже невдало.

هدف النصر الاول.. اوتافيو pic.twitter.com/7g7DNu31mM — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Другий м'яч цілковито на совісті усієї лінії оборони Інтера. Спроба почати атаку від власних воріт через короткий пас завершилася перехопленням і точним ударом Таліски. До речі, він міг і дубль оформити, але свій сольний прохід завершив невдалим ударом.

هدف النصر الثاني.. رااااااااااااااااااااائع تاليسكا pic.twitter.com/8K6vjNWhIE — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Третій гол – шедевральний шедевр (так, за тавтологію ми знаємо). Все почалося фолом Кривцова. Здавалося, нічого страшного, адже на чужій половині. Однак Ляпорт наважився на удар, хоч до воріт було метрів 70. Голкіпер "чапель" десь гуляв і встиг лише провести м'яч поглядом.

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Оформивши розгром за 12 хвилини, Аль-Наср почав більше дозволяти супернику. В Інтері дуже старався Луїс Суарес. За боротьбу форварда слід похвалити, але як же він марнував моменти...

اصابة اوسبينا في الركبة.. pic.twitter.com/brehL9PniX — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Не забуваємо похвалити Кривцова. Він одного разу класно врятував від чергового гола. На старті другого тайму якісно зіграв у підкаті, не давши навіть шансу на пенальті. Однак Аль-Наср заробив удар з 11-метрів у іншому епізоді. Таліска реалізував, оформивши дубль.

Зате потім Сергій двічі результативно зіграв невдало. Спочатку погано накрив опонента, що призвело до кутового, з якого влетів п'ятий гол. Коли ж Таліска оформив хет-трик, Кривцов пустив форварда Аль-Насра собі за спину і вже не зумів наздогнати.

هدف النصر السادس.. تاليسكا pic.twitter.com/OPj2C8Dag7 — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Глядачі у такий вечір не залишилися без фірмового SIUUUU! Свій третій гол Таліска відсвяткував у стилі Кріштіану Роналду.

تاليسكا يحتفل امام ميسي على طريقة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/CqEyFZDDRc — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Мессі таки з'явився на полі. Заміна відбулася на 82-й хвилині. Публіка в Саудівській Аравії зустріла аргентинця не дуже привітно. Причин може бути дві: або ж через Кріштіану, або через те, що Лео знехтував їхнім запрошенням, віддавши перевагу МЛС. Однак все це не вплинуло на рахунок. Аль-Наср переміг Інтер Маямі 6:0.