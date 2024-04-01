Як стало відомо Футбол 24, до Кемкіна проявляють інтерес представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії.

Минай спростував інформацію про догравання матчу з Динамо в Києві

Втім, не лише вони зацікавлені воротарем Миная – деякі з клубів УПЛ також хотіли б підписати голкіпера.

Відзначимо, що Кемкін зіграв у 7 матчах за Минай у цьому сезоні, але лише в одному з них втримав ворота на замку. Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

Минай розписав нічию з Олександрією, оформивши камбек з 0:2 – Ковалець схибив з пенальті й отримав вилучення