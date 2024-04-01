Воротар аутсайдера УПЛ потрапив до сфери інтересів європейських клубів
20:28 - Читать на русском
Голкіпер Миная Олександр Кемкін зацікавив кількох представників європейських чемпіонатів.
Як стало відомо Футбол 24, до Кемкіна проявляють інтерес представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії.
Минай спростував інформацію про догравання матчу з Динамо в Києві
Втім, не лише вони зацікавлені воротарем Миная – деякі з клубів УПЛ також хотіли б підписати голкіпера.
Відзначимо, що Кемкін зіграв у 7 матчах за Минай у цьому сезоні, але лише в одному з них втримав ворота на замку. Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.
Минай розписав нічию з Олександрією, оформивши камбек з 0:2 – Ковалець схибив з пенальті й отримав вилучення
Джерело: Футбол 24
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