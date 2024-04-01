Рух після серії з трьох перемог зустрівся з середняком чемпіонату – ЛНЗ. Черкащани ж востаннє перемагали якраз 3 тури тому – мінімальна перемога над Поліссям. У першому таймі Рух володів ініціативою та мав два непоганих моменти. Обидва рази Федор пробив вище воріт. ЛНЗ відповів моментом Молло Бессала, який замкнув простріл п'яткою – Ледвій зумів забрати м'яч до рук.

Зоря перемогла Металіст 1925 завдяки дублю Герреро – команда Скрипника переписала свій антирекорд в УПЛ

Ближче до перерви гра стала грубішою. Одразу троє гравців ЛНЗ отримали жовті (Кучеренко – перебуваючи на лаві запасних), Рух отримав одне попередження. Голів же у першому таймі не було. На старті другої половини Бессала мав ще один момент, але Ледвій здійснив сейв після удару під поперечку. Ще нагода була в Яшарі після розіграшу штрафного, але і тут воротар Руха класно зіграв.

Після цього небезпечних моментів біля воріт обох команд не виникало, але вже у компенсований час Бар необережно зіграв та наступив на ногу Федора. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, а Арад Бар отримав другу жовту. Остап Притула ж реалізував пенальті.

Таким чином, Рух набрав 39 очок та наблизився до Динамо, а ЛНЗ з 25 пунктами залишився дев'ятим.

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції