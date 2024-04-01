Братиславський Слован, за який нині на правах оренди з Динамо виступає Жерсон Родрігес, отримав несподівані проблеми.

"У нас зараз немає Родрігеса, він не приїхав зі збору національної команди Люксембургу.

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Ми маємо вирішити цю проблему – і я, і клуб. Це дисциплінарна річ. Для мене команда на першому місці", – цитує головного тренера Слована Владіміра Вайсса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 27 березня, Жерсон дізнався вирок суду у справі щодо 3-х випадків насильства, одне з яких – щодо міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Родрігес отримав 18 місяців в'язниці умовно та штраф 1500 євро. Ще 2430 євро він повинен виплатити колишній дівчині, а також зобов'язаний пройти курси терапії з керування гнівом. Випробувальний термін складає 5 років.

До слова, Жерсон перейшов у Динамо в 2019 році. Він досі перебуває на контракті в київському клубі (угода розрахована до 30 червня 2025 року), хоча вже 6 разів вирушав у оренди. У поточному сезоні люксембуржець провів за Слован 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист.

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