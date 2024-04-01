Мудрик вперше вийшов у стартовому складі Челсі в 2024-му році та став одним з найкращих у матчі з Бернлі. Українець відзначився асистом (але гол Дісасі скасували через гру рукою), а також заробив пенальті та вилучення для гравця суперників. Щоправда, цього було недостатньо – лондонці зіграли 2:2 з аутсайдером.

Миколенко пропустив гру із Борнмутом, а Забарний традиційно вийшов у стартовому складі "вишень". А Єгор Ярмолюк засяяв у грі з Манчестер Юнайтед, за що отримав низку компліментів від вболівальників у соцмережах. Українець мав шанс забити, але Онана здійснив класний сейв. Дехто з уболівальників вважає, що Ярмолюк, якби грав більше на атаку, міг би вже вартувати 100 мільйонів та грати за топ-клуб. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ярмолюк порвав соцмережі грою проти МЮ: непристойний талант, тренерський злочин і що заважає поїхати на Євро