Догравання матчу 16-го туру УПЛ між Минаєм і Динамо відбудеться у Києві, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, цей поєдинок у грудні 2023 року стартував за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти трохи більше хвилини. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення.

За інформацією джерела, сторони довго вели перемовини щодо того, де проведуть повторну спробу і нарешті досягли домовленості. Зазначається, що закарпатський клуб прийняв аргументи "біло-синіх" і погодився на пропозицію дограти цей поєдинок у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зустріч відбудеться 17 квітня, як це раніше було офіційно оголошено УПЛ.

Нагадаємо, після 22-х турів Динамо йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці, набравши 41 очко. Минай з 14-ма пунктами останній.

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