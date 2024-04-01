Неймар приїхав на фінал Кампеонато Пауліста, щоб підтримати Сантос у поєдинку проти Палмейраса. Бразилець зайшов у роздягальню та розкрив деталі свого майбутнього. Неймар сказав, що у 2025 році повернеться в Сантос, повідомляє UOL.

Неймар випрошує сенсаційне повернення в Барселону – саудівці отримали від зірки 5 матчів за 90 млн

Трибуни тепло зустріли кумира: "Оле-оле, повертайся додому, Неймаре!" У зіркового футболіста дуже хороші стосунки з президентом Сантоса Марсело Тейшейрою. Неймар вже вдруге за рік відвідав гру рідної команди.

Неймар виступає в Саудівській Аравії за Аль-Хіляль. Контракт розрахований до літа 2025-го. 32-річний бразилець не грає з жовтня через важку травму. Він починав кар'єру в Сантосі, звідки перейшов у Барселону.