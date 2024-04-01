Атлетіко не забуває про кандидатуру Артема Довбика як опцію підсилення атаки, повідомляє ElGolDigital.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Бетіс – 3:2

Зазначається, що клаусула українця становить 28 млн євро – так його оцінює і Transfermarkt. Довбик останнім часом змусив хвилюватись уболівальників Жирони, оскільки не забивав 8 матчів поспіль. За інформацією твіттер-акаунта Víctor_ATM, "матрацники" розглядають варіант з трансфером Артема, якщо команду покине Альваро Мората.

Додамо, що Довбик провів 31 матч за Жирону в цьому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами та 7 асистами.

Довбик видав фантастику після збірної, класний матч Циганкова: Жирона здобула історичну перемогу й закріпилася в зоні ЛЧ