Казка Давіде Ніколи щось дуже швидко закінчилася. Кризовий менеджер зумів витягнути команду із зони вильоту, але після чотирьох поразок поспіль Емполі знову ризикує там закріпитися. От Інтер легко міг би дозволити собі подібну серії й однаково лишився б на першині. Але "нерадзуррі" не помічають суперників, лише раз у 2024 році втративши очки.

Сьогодні господарі Джузеппе Меацца дуже успішно почали матч. Вже на 6-й хвилині м'яч опинився у воротах гостей. Бастоні вкотре записав у свій актив асист, а Дімарко забив дуже красивий гол. Емполі намагався щось протиставити, але навіть відсутність Зоммера не похитнула надійність оборони лідера Серії А.

Сам Інтер не дуже поспішав розвивати перевагу. Зрештою, заміни Сімоне Індзагі наприкінці матчу принесли результат. Дюмфріс і Санчес разом вийшли на поле, а через чотири хвилини організували гол. Дензел прострілив, Алексіс забив.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який зберіг 14 очок переваги над Міланом. Тож у дербі цілком може відбутися дострокове чемпіонство, якщо цього не станеться раніше. Емполі впав у зону вильоту.