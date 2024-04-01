Завдяки дублю у ворота Бетіса, показник голів Довбика у Ла Лізі досягнув позначки в 16 голів.

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Це дозволило Артему стати другим українцем після Андрія Шевченка, який зумів забити понад 15 голів в європейських топ-5 ліг, повідомляє Opta.

Додамо, що Шевченку підкорилось це досягнення у складі Мілана в сезоні 2005/06 – тоді легенда збірної України забив 19 голів у Серії А.

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