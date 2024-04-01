"Кажани" розкрили подробиці травми Романа Яремчука, якої він зазнав у матчі чемпіонату Іспанії.

Український нападник Роман Яремчук вийшов у старті Валенсії на поєдинок 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0), однак встиг провести на полі лише 16 хвилин. Наш земляк травмувався і був замінений на Дієго Лопеса.

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За повідомленням офіційного сайту "кажанів", Яремчук отримав травму підколінного м'яза лівої ноги. Зазначається, що Роман проведе медичне, фізіотерапевтичне та реабілітаційне лікування до клінічного покращення.

Як наслідок, форвард пропустить мінімум 2 тижні і не зможе допомогти Валенсії у матчі чемпіонату Іспанії проти Гранади. Обережні прогнози можна робити на гру з Осасуною, яка відбудеться 15 квітня.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Його команда після 30-ти турів йде у турнірній таблиці Прімери на 8 сходинці, набравши 41 очко.

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