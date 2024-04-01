Ніхто у Бундестім не зможе вийти на поле під 44 номером через рішення екіпірувальника.

Adidas вилучив зі збірної Німеччини 44 номер, повідомляє Bild. Новий шрифт на формі вийшов невдалим, адже четвірка подібна до латинської букви S, а 44 номер буквально стилізований, як абревіатура SS (Schutzstaffel – військові загони нацистської Німеччини).

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"Ми забороняємо 44 номер прямо зараз. Люди 100 різних національностей працюють в Adidas. Наша компанія виступає за різноманіття та рівність, ми проти ксенофобії, антисемітизму, насилля та ненависті у всіх сферах", – сказав речник Adidas Олівер Брюгген.

Німецький футбольний союз взагалі дистанціювався від проблеми і просто заявив, що не підтримує праворадикальні ідеї.

Adidas вляпався у скандал під кінець співпраці зі збірною Німеччини, розробивши невдалий дизайн форми на домашнє Євро-2024. З 2027 року Бундестім буде екіпірувати Nike.