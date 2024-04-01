Декілька українських арбітрів пройшли перевірку на поліграфі, – журналіст
Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров поділився інсайдом щодо перших кроків Катерини Монзуль на чолі суддівського цеху.
"За моїми даними, у цю перерву на матчі збірних декілька арбітрів пройшли перевірку на детекторі брехні.
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Тобто були суддіи, які вже пройшли тестову, профілактичну – назвемо її так, перевірку на поліграфі.
З того, що я чув, це один головний арбітр, асистент і один спостерігач арбітражу", – розповів Звєров у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, раніше виконком УАФ підтримав пропозицію щодо обов'язкового проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період. Якщо арбітр не пройде детектор брехні – він не повернеться до роботи.
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