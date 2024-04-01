"За моїми даними, у цю перерву на матчі збірних декілька арбітрів пройшли перевірку на детекторі брехні.

Шевченко: Якщо арбітр не пройде поліграф – він не повернеться до роботи

Тобто були суддіи, які вже пройшли тестову, профілактичну – назвемо її так, перевірку на поліграфі.

З того, що я чув, це один головний арбітр, асистент і один спостерігач арбітражу", – розповів Звєров у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, раніше виконком УАФ підтримав пропозицію щодо обов'язкового проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період. Якщо арбітр не пройде детектор брехні – він не повернеться до роботи.

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