Шахтар нарешті підтвердив трансфер Кевіна з Палмейраса у своїх соцмережах. Пізніше клуб зробив це ж і на офіційному сайті.

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Бразилець підписав контракт на 5 років та виступатиме під 37-м номером. Раніше ЗМІ повідомляли, що Шахтар заплатить 15 млн євро за Кевіна.

Додамо, що Кевін провів усього 11 матчів і забив один гол за першу команду Палмейрас. Він може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда. Transfermarkt оцінює бразильця лише в 4 млн євро.

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