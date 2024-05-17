"Вчора мене визнали не винним у цій ситуації, оскільки не було ніяких висловлювань в бік гравця, який мене звинувачує в цих гучних словах.

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Цей інцидент був придуманий гравцем команди суперника, який намагався мене спровокувати всю гру, але у нього не вийшло. І після гри він сказав, що я расист. Для чого він це зробив і придумав все, я не розумію. Справа закрита і я не винний", – сказав Ігнатенко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у матчі 34-го туру Ліги 2 проти Дюнкерка (2:0) захисник гостей Альюн Ба звинуватив українця у расизмі – буцімто Данило обізвав сенегальця "black pussy" (дослівно "чорна кицька", але підтекстом – "чорний тюхтій, розніжений"). Напередодні Дисциплінарний комітет ліги поставив крапку у цій справі.

До слова, у поточному сезоні Ігнатенко провів за Бордо 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. "Жирондинці" після 37-ми турів йдуть у турнірній таблиці Ліги 2 на тринадцятій сходинці, набравши 47 очок.

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