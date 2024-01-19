Атакувальний півзахисник Данило Кревсун продовжив співпрацю з Борусією Д, повідомляє офіційний сайт "чорно-жовтих".

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Українець пролонгував угоду ще на 2 роки – до літа 2026 року. На початку року наш земляк пройшов збори у турецькому Белеку з командою U-23 (взяв участь у спарингу з ростоцькою Ганзою). Зазначається, що з наступного сезону він стане повноцінним гравцем U-23.

"Данило не лише відзначається високою швидкістю, а й стратегічно хороший футболіст. Він майже завжди знаходить потрібні місця на полі. Він акліматизувався у нас за характером і футбольними навичками. Я переконаний, що він і надалі прогресуватиме у Борусії", – цитує наставника U-23 Яна Ціммерманна Ruhr Nachrichten.

Нагадаємо, Данило – вихованець Шахтаря. У вересні 2022 року він приєднався до німецького Пройссена, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д. У поточному сезоні провів 18 матчів за U-19 у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

Знаменитим гравець став у листопаді, коли його мама у соцмережах висловила обурення щодо невиклику сину у збірну України. Олег Кузнєцов, який тоді очолював U-19, зганьбився дивними виправданнями, викликавши хвилю хейту на свою адресу.

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