Колишній нападник Динамо, Шахтаря, Дніпра, Карпат і ще низки клубів Олександр Гладкий допомагатиме аматорському Авангарду не лише на футбольному полі.

Український форвард Олександр Гладкий продовжить виступи у команді Авангард з Лозової, повідомляє прес-служба представника Харківської області.

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36-річний футболіст буде захищати честь клубу не лише на футбольному полі, а й як спортивний директор. Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Гладкий – вихованець ДЮСШ у Лозовій. На професіональному рівні дебютував за Металіст у 2004 році. В Україні встиг пограти у харківському Арсеналі, Шахтарі, Дніпрі, Карпатах, Динамо, Чорноморці та Зорі. У складі Шахтаря тричі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки України, три Суперкубки країни та Кубок УЄФА.

За кордоном захищав кольори турецьких Різеспора та Адана Демірспор. Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув у липні 2023 року. У складі збірної України провів 11 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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