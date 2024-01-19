Суперкубок Італії, 1/2 фіналу

Інтер – Лаціо – 3:0

Голи: Тюрам, 17, Хакан, 50 (п), Фраттезі, 87

Ще до звітного матчу було відомо, що цьогоріч Суперкубок виграє одна з трьох команд, яка представлятиме Італію в плей-офф Ліги чемпіонів. Наполі вийшов у фінал вчора, а другу путівку сьогодні розігрували Інтер і Лаціо. Саме ці три команди подолали груповий етап ЛЧ (Мілан вилетів у Лігу Європи). Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як друга і третя команда минулого сезону Серії А змагалися за можливість поборотися за черговий трофей.

Наполі розбив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії – несподіваний герой оформив дубль за три хвилини

Сімоне Індзагі ніколи не програвав своїй колишній команді в домашніх матчах. Сьогодні Інтер був номінальним господарем. Мауріціо Саррі, хоч і відкрито говорив, що його не цікавить цей турнір, але виставив цілком основний склад. У міланців також вийшла найсильніша комбінація футболістів. Слід зауважити, що саме міланці виграли два останні розіграші Суперкубка Італії. Загалом лише Ювентус вигравав цей трофей частіше (9 разів). В Інтера наразі 6.

На початку матчу могло скластися враження, що продовжується минулий тур Серії А, в якому "нерадзуррі" розбили Монцу. Щоправда, йдеться не про перевагу Інтера, а персонально про Маркуса Тюрама. Француз, як і шість днів тому, продовжив знаходити небезпечні моменти і марнувати їх – за стартові вісім хвилин була вже парочка. Втім, сьогодні Маркус швидко вніс корективи у налаштування прицілу і на 17-й відкрив рахунок. У цій атаці необхідно відзначити Дімарко, який віддав ефектний асист п'ятою. Тюрам став третім гравцем Інтера, який у нинішньому сезоні забив щонайменше 10 голів. У топ-5 чемпіонатах таким можуть похизуватися лише Реал і Ман Сіті.

Можна говорити про хороший початок, але насправді Інтер провів у такому стилі увесь перший тайм. Лише гравці міланців створювали небезпечні моменти. Схоже, "орли" взяли на озброєння філософію свого тренера й несерйозно поставилися до Суперкубка. Лаціо навіть не намагався загрожувати чужим воротам. У "нерадзуррі" лише Тюрам ще до перерви мав би оформити хет-трик. В одному з епізодів французу завадив каркас воріт, в іншому – відчайдушні дії Романьйолі.

Другий гол Проведель пропустив на старті другого тайму. Педро прийшов допомагати в обороні й ударив по нозі Лаутаро. Це сталося в межах штрафного, і VAR підказав головному арбітру, що тут слід призначити пенальті. Маттео Маркетті подивився повтор і погодився з колегами, а Хакан Чалханоглу вкотре бездоганно пробив з 11-ти метрів. Через дві хвилини Мартінес вже самостійно міг робити рахунок розгромним – знову за Лаціо зіграла поперечина. Згодом, ще один момент для аргентинця створив Тюрам. Цього разу Лаутаро не зумів влучити у площину.

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Здавалося, гра зроблена, тож Сімоне Індзагі почав активно знімати з гри лідерів. Три гравці, які вийшли на заміну створили третій гол "нерадзуррі". Алексіс розігнав контратаку після грубої помилки Луїса Альберто. Мхітарян і Фраттезі вибігли проти одного захисника й легко реалізували більшість. Вірменин записав у свій актив асист на італійця. Лаціо свій гол забив аж на останній хвилині основного часу. Арбітри його не зарахували, бо Іммобіле підіграв собі рукою. Ось таким був єдиний удар "орлів" у площину воріт в цьому матчі. Інтер здобув легку перемогу й путівку до фіналу Суперкубка Італії.

Арабська бульбашка

Останні місяць-два футбольні амбіції Саудівської Аравії зазнають удару за ударом. Низка зірок вже розчарована перебуванням в цій країні та роздумує над планом втечі. Дехто навіть встиг організувати демарш. Зокрема, колишній капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон натішився грою під керівництвом Стівена Джеррарда й поїхав грати за Аякс.

Важливіше розуміти, що не лише легіонери завдають репутаційних збитків Саудівській Аравії. Вони самі з цим прекрасно справляються. Суперкубок Італії показав, наскільки це "футбольна країна". Шейхи вкладають величезні гроші, щоб прийняти ці змагання. Можливо, сподіваюся в такий спосіб привчити місцевих уболівальників ходити на стадіони. Італійці, а також іспанці, з радістю "продали" їм свій Суперкубок на багато років вперед.

Цьогорічний склад учасників з Апеннін став шоком для арабів. Вони цілком серйозно обурювалися, що такі клуби, як Ювентус і Мілан, знехтували їхньою гостинністю. Мовляв, це прояв неповаги – відмовитися їхати в Саудівську Аравію. Щоправда, ніхто не відмовлявся. У регламенті турніру чітко прописано, хто має право поборотися за трофей. Для Італії це перші дві команди Серії А минулого сезону, а також учасники фіналу національного Кубка.

Тобто господарі Суперкубка висунули максимально абсурдні претензії. Це багато говорить про їхню зацікавленість. Прикро, що генеральному директору Серії А Луїджі Ді С'єрво довелося виправдовуватися перед такими людьми – справжніми дилетантами у футболі. Ми вкотре переконалися, що наявність великих грошей вирішує далеко не все. Усі пояснення італійської сторони виявилися марними. На вчорашній матч між Наполі та Фіорентиною прийшло вкрай мало глядачів. Трибуни були майже порожні.

Слід визнати, що вивіска Інтер – Лаціо викликала значно більший інтерес. Звісно, якщо араби не використали адмінресурс, щоб заповнити стадіон. Однаково ця історія вийшла максимально дивною, адже ціни на квитки були надзвичайно низькими. В Італії навіть на Серію В доведеться платити дорожче, не кажучи вже про двобій двох учасників плей-офф Ліги чемпіонів.

Словом, Кубок Італії, який і раніше не був надто престижним турніром, зараз взагалі стає проблемою. Саудити не розуміють, чому потрібно ходити на такі матчі. За італійців усе сказав Мауріціо Саррі: "Усі знають, що я думаю, що цей турнір – не про спорт. Береш гроші та втікаєш. Ми беремо все, що можемо, таким недалекоглядним способом. Ми ходимо по світу, жебраючи гроші. З усіма проблемами, пов’язаними з переповненими списками матчів, ми організували Суперкубок чотирьох команд за шість тисяч кілометрів від Італії. Якщо сучасний футбол є таким типом еволюції, то я радий бути старомодним. Суперкубок – це трофей, який використовує тренер, щоб сказати, що він щось виграв. Але це не допомагає клубу розвиватися. Я хотів би виграти щось, що також допоможе клубу".

Наставник Лаціо зробив усе від себе залежне, щоб якомога швидше повернутися додому. "Орли" навіть не спробували нав'язати боротьбу Інтеру. Тож у фіналі Суперкубка Італії на нас чекає протистояння чинного чемпіона Італії (Наполі) та головного претендента на Скудетто в цьому році.