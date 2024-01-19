Щорічна церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбулася в Дубаї сьогодні, 19 січня. Найпрестижнішу нагороду забрав Ерлінг Холанд, якого визнали найкращим гравцем за підсумками 2023 року. Утім, норвежець не єдиний, хто був здобув приз.

Холанд став найкращим гравцем року Globe Soccer Awards, випередивши Мессі та Роналду

Клуби року: Манчестер Сіті та жіноча команда Барселони.

Найкращий тренер року: Хосеп Гвардіола.

Найкращий голкіпер: Едерсон.

Найкращий півзахисник: Родрі

Молода зірка: Джуд Беллінгем

Найкраща футболістка: Айтана Бонматі

Приз за видатну кар'єру: Джон Террі

Приз за видатну тренерську кар'єру: Ліонель Скалоні

Приз за кар'єру гравця: Каземіро

Найкращий агент: Жорже Мендеш

Найкращий спортивний директор: Крістіано Джунтолі (Наполі, Ювентус)

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Congratulations to PEP GUARDIOLA on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST COACH @PepTeam pic.twitter.com/PmklEfHGBg — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Congratulations to MANCHESTER CITY FC on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MEN’S CLUB @ManCity pic.twitter.com/KmPxzysKPZ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024