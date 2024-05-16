Арбітр Шимон Марциняк не спілкуватиметься з журналістами до закінчення чемпіонату Європи в Німеччині.

УЄФА проводить політику відкритих дверей у питанні спілкування арбітрів із пресою. Однак тепер Шимона Марциняка це не стосується. Через його помилку в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Баварія (2:1) УЄФА заборонив польському арбітру робити публічні заяви до кінця Євро-2024.

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"УЄФА захищає Шимона Марциняка. Під час майстер-класів для преси перед Євро-2024 журналісти зможуть поговорити з усіма арбітрами, за винятком поляка. УЄФА ввів спеціальне ембарго. На захід приїхало багато німецьких журналістів, вони не приховували, що прибули поспілкуватися саме з Марциняком", – зазначив журналіст TVP Sport Шимон Борчух.

Нагадаємо, що на останніх секундах матчу Реал – Баварія Марциняк дав свисток після відмашки бокового арбітра про офсайд у моменті, який завершився голом Де Лігта. Згодом виявилося, що лайнсмен помилився, зафіксувавши офсайд. VAR не міг втрутитися в цю ситуацію, оскільки Марциняк уже дав свисток – отже, головного арбітра зустрічі було визнано винуватцем цього неправильного рішення, яке коштувало Баварії фіналу ЛЧ.

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