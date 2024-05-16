Роман Яремчук отримає широкий вибір навіть після очікуваного прощання з Валенсією.

"Кажани" не готові викупити нападника збірної України в Брюгге, але є інший претендент з Ла Ліги. Йдеться про Лас-Пальмас, стверджує Radio Marca.

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Острів'яни впевнено провели першу частину сезону, але останнім часом розвалились і ще навіть ризикують вилетіти. У Лас-Пальмаса четверта найгірша атака Ла Ліги – всього 30 голів у 35 матчах.

Втім, наразі найбільше зусиль для підписання Яремчука докладає Трабзонспор. Статус цієї команди в Туреччині значно привабливіший – 7-разовий чемпіон, який у нинішній кампанії претендує на бронзові медалі і Кубок.

За даними Transfermarkt, контракт Яремчука з Брюгге розрахований до літа 2026 року, а ціна складає 4 млн євро.

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