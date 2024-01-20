Бенфіка у 18 турі чемпіонату Португалії переграла Боавішту (2:0). Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 18 тур

Бенфіка – Боавішта – 2:0

Гол: Ді Марія, 61, Леонарду, 90+4

Анатолій Трубін вже звично опинився у стартовому складі на матч проти Боавішти. В українського голкіпера в першому таймі не було особливої роботи. Можна лише пригадати момент на 19 хвилині, коли суперник зумів прострелити у штрафну з флангу. Трубін сильно вибив м'яч кулаками. Більше моментів Бенфіка не дозволила створити.

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По перерві "орли" продовжували тиснути на суперника. На 47 хвилині Ді Марія забив, утім, VAR скасував взяття воріт. Натомість Боавішта зуміла провести небезпечну атаку, яка призвела до гострого моменту за участю Трубіна. Господарі провалилися в захисті, але українець встиг зреагувати на удар Боженіка. Анатолій кінчиком пальців дотягнувся до м'яча, сповільнивши його політ. Це дало можливість захисникам наздогнати і вибити подалі. Спільними зусиллями пожежу загасили.

Через кілька хвилин Ді Марія відкрив рахунок, і на цей раз гол зарахували. В компенсований час "орли" забили другий гол, автором якого став Леонарду. Команда Трубіна перебуває на другому місці в турнірній таблиці з 45 балами. Від першої сходинки Бенфіка відстає на один пункт.

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