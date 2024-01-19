Шевченківський районний суд Львова продовжив Андрію Павелку перебування під вартою, про що стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Зазначається, що Павелко залишиться у СІЗО до 15 лютого. До 22 січня можна подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, у 2022 році Павелко та Запісоцький (генеральний секретар УАФ – прим.) отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив фігурантам запобіжний захід – нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.

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