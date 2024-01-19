В Дубаї відбулася церемонія нагородження найкращих у футболі за підсумками 2023 року. Ерлінг Холанд здобув звання найкращого гравця.

Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях Globe Soccer Awards

В сезоні 2022/23 норвезький нападник допоміг Манчестер Сіті оформити історичний требл. "Містяни" здобули титул чемпіона Англії, виграли Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Холанд в минулому сезоні забив 52 голи в 53 матчах за Манчестер Сіті.

На нагороду також претендували: Джуд Беллінгем, Карім Бензема, Кевін де Брюйне, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Віктор Осімхен, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах, Вінісіус і Бернарду Сілва.

Варто зауважити, що Ерлінг став гравцем року за версією організаторів Globe Soccer Awards уперше в кар'єрі. Минулого року нагорода дісталася Каріму Бензема.

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