"Це моя остання прес-конференція. Були переговори, але ми не дійшли згоди, тому рішення, яке я ухвалив в лютому, залишається.

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Очевидно, що це важко. Такі результати, як у Лізі чемпіонів проти Лаціо, Арсенала та Реала, зближують вас. Відгуки останніх тижнів стали основою для нашої дискусії. Але ми не змогли дійти згоди. Я не буду називати причини. Лютнева домовленість залишається в силі.

Робота вимагає повної віддачі, але вона також дає мені багато енергії. Це моя велика пристрасть. Для мене хороше тренування – це основа відмінного дня. Є небагато кращих і веселіших місць, ніж футбольна роздягальня.

Безтрофейний сезон з Баварією ніколи не буває задовільним, з цим ніхто не погодиться – в тому числі і я. Наразі ми посідаємо друге місце в Бундеслізі і набрали таку кількість очок, якої було б достатньо, щоб виграти титул у дев'яти з останніх 11 років, і це з урахуванням травм, які були протягом усього сезону, і того, що Леверкузен просто відмовлявся програвати. Цього не варто соромитися.

Сезон ЛЧ був майже ідеальним до 87-ї хвилини в Мадриді. Поразка в останні сім хвилин може статися. Ви можете прийняти це, не соромлячись. Ми дуже самокритичні. Ми ніколи не втечемо від відповідальності. Ми маємо право вийти з цього 15-місячного періоду з високо піднятою головою.

Мені трохи сумно, тому що я не люблю залишати команди і персонал. Тут 60, 70 людей, яких ти бачиш щодня. Також стюардів на підземному паркінгу та хлопців на кухні. Існує зв'язок, який розвивається з часом. Ви працюєте в тісному контакті протягом декількох годин щодня. Це завжди складно", – цитує наставника мюнхенців Bayern & Germany.

Нагадаємо, що керівництво Баварії намагалося знайти заміну Тухелю впродовж тривалого часу, але кандидати один за одним відмовлялися від пропозицій. Мюнхенці спробували залишити німця на чолі клубу, утім, Томас не дійшов згоди з очільниками. Наразі не відомо, хто керуватиме командою в наступному сезоні.

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