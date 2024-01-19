Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про перехід Лонвейка в нідерландську Фортуну Сіттард.

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Йдеться про оренду до кінця сезону 2024/25. Фортуна не матиме права викупу нідерландця. Першу половину Лонвейк провів у Андерлехті, зігравши всього 39 хвилин.

Нагадаємо, Джастін Лонвейк перейшов у Динамо у вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року. Чинна угода півзахисника з киянами діє до 2027 року.

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