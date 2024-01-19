Призер двох чемпіонатів світу повернувся в рідний Хайдук, інформує офіційний сайт клубу.

Тоттенхем встановив вражаючий рекорд результативності клубу

Перішіч встиг провести 6 матчів за Тоттенхем у нинішньому сезоні, а потім порвав "хрести" і надовго вилетів. Ймовірно, 34-річний хавбек більше не одягне футболку "шпор", оскільки його контракт закінчується влітку. Ветеран поїхав у оренду, а потім планує укласти угоду вже з Хайдуком.

Перішіч – вихованець "білих", однак юним переїхав у Францію і не встиг дебютувати за першу команду. Хорват виступав за такі імениті клуби як Інтер, Баварія, Борусія Д, Тоттенхем. Зараз Хайдук йде лідером чемпіонату Хорватії і має надію виграти перше чемпіонство зі сезону 2004/05.

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