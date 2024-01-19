Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях Globe Soccer Awards
Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначили за його досягнення у 2023 році.
В Дубаї сьогодні, 19 січня, відбулося щорічне вручення премії Globe Soccer Awards. Кріштіану Роналду забрав одразу три призи.
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Зірку Аль-Насра визнали найкращим гравцем на Близькому Сході. Також Роналду отримав нагороду імені Дієго Марадони як найкращий бомбардир календарного року. Португалець відзначився 54 голами за 59 матчів у 2023-му. Португалець також став переможцем у голосуванні уболівальників.
У поточному сезоні Кріштіану зіграв за Аль-Наср у 25 матчах у всіх турнірах, в яких забив 24 голи та віддав 11 асистів.
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