У другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії Халл Сіті у гостях мінімально здолав Сандерленд (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Англія, Чемпіоншип, 28-й тур

Сандерленд – Халл Сіті – 0:1

Гол: Карвалью, 71

Зінченко запропонував Арсеналу свій рецепт виходу з кризи – "каноніри" програли вже три матчі поспіль

У черговому турі Чемпіоншипу Сандерленд на своєму полі програв Халл Сіті. У складі господарів з перших хвилин вийшов український форвард Назарій Русин.

До середини тайму господарі володіли невеличкою перевагою, однак спромоглись лише на один удар у площину воріт. Натомість суперник мав реальний шанс забити на 30-й хвилині: Льюї Койл завдав удару з лінії штрафного у дальній кут, але голкіпер "чорних котів" у стрибку потягнув. За мить до воріт рвався Русин, але був зупинений ударом в лице і заробив на собі попередження. Загалом гравці Халл Сіті помітно нервували, що вилилось у 5 жовтих карток до перерви.

На 40-й хвилині Сандерленд отримав шанс зі штрафного, але удар після закидання у воротарський вийшов зовсім кволим. Наш земляк був не надто помітний у першому таймі і встиг віддати три точні передачі, виграти одну повітряну дуель, двічі програти у боротьбі за позицію та двічі втрачав м'яч (за підсумками матчу українець отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 6,4, яка стала найнижчою в команді – стільки ж заробив Джоб Беллінгем).

Після відпочинку господарі взяли в облогу суперника і буквально не злазили з його воріт, але бракувало точності. На 71-й хвилині одна з нечисленних атак Халл Сіті призвела до гола: після навісу з кутового і сумбуру у штрафному м'яч прилетів до Фабіу Карвалью і той з льоту замкнув його у сітку. До слова, португальський хавбек лише декілька днів тому перебрався в Чемпіоншип з Ліверпуля на правах оренди.

Одразу після гола Майкл Біл посадив на лавку Русина, випустивши замість нього Луїса Семеду. Попри ще низку замін і надзусилля господарів "тигри" вистояли і здобули три очки.

Перемога принесла Халл Сіті 42 пункти і дозволила піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипу, Сандерленд опустився на восьмий щабель.

Помилки Луніна спрощують життя Анчелотті, 2 гравці Реала підставили українця, Касільяс за Андрія