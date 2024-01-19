У п'ятницю, 19 січня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Хто з ким зіграє, читайте в цій новині на "Футбол 24".

До цієї стадії дійшли тільки представники Ла Ліги. Кубок Іспанії точно матиме нового володаря, оскільки Реал вилетів від Атлетіко. Жеребкування 1/4 фіналу подарувало один з різновидів Класіко (Атлетік і Барса ніколи не вилітали з еліти), а Жирона Артема Довбика і Віктора Циганкова отримала цілком прохідного суперника.

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Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії 2023/24

Атлетік – Барселона

Сельта – Реал Сосьєдад

Мальорка – Жирона

Атлетіко – Севілья

Ця стадія також складається з одного поєдинку, який буде зіграний на полі першої команди. Базові дати матчів 1/4 фіналу Кубка Іспанії – 23-25 січня.

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