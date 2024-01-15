Південна Корея здобула перемогу над Бахрейном (3:1) у першому турі Кубка Азії. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Кубок Азії, група E, 1-й тур

Південна Корея – Бахрейн – (3:1)

Голи: Хван, 39, Ін, 56, 69 – Хашаш, 51

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Підопічні Клінсманна помучилися з Бахрейном в першому таймі, хоча й контролювали гру. Перший гол вдалося забити лише на 39 хвилині. Відзначився Хван.

По перерві Бахрейн відновив рівновагу на табло, але прекрасні дії зірки ПСЖ Кан Ін Лі вивели Південну Корею вперед. Парижанин забив дальнім ударом з-за меж штрафної. Через 13 хвилин він оформив дубль.

Команда Клінсманна набрала три очки й поки є одноосібним лідером у своїй групі. Пізніше сьогодні відбудеться ще два матчі: Індонезія зіграє з Іраком, а Малайзія зустрінеться з Йорданією.

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