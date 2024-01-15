Евертон і Ноттінгем Форест звинувачуються в імовірних порушеннях правил прибутку і сталого розвитку. Як інформує The Telegraph, обом клубам загрожує штраф у вигляді вирахування очок.

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Обидва клуби вже відреагували на новину. Форест на своєму офіційному сайті заявив про намір співпрацювати зі слідством, а Евертон продовжив захищати свою позицію. Мерсисайдський клуб бореться за скасування санкцій, що вже діють, і вважає, що майбутнє слухання з апеляції фактично зробить нові звинувачення необґрунтованими. "Іриски" також стверджують, що будь-які перевитрати були спричинені витратами на погашення кредиту, і вони повністю були покриті коштом витрат на будівництво стадіону.

Нагадаємо, що раніше в цьому сезоні Евертон був покараний відрахуванням у 10 очок. Попри це, команда Віталія Миколенка перебуває після 21 туру поза зоною вильоту – на 17-му місці турнірної таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест посідає 15-те місце.

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