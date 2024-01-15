Український форвард Дем'ян Єсін продовжить кар'єру в Торіно, повідомляє офіційний сайт "биків".

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16-річний нападник вже приєднався до команди в Італії і виступатиме за U-17. Зазначається, що клуб викупив українця у краківського Гутніка.

Нагадаємо, Єсін – вихованець Маріуполя (2019-2020). В Україні виступав також за Шахтар (2020) та Колос (2021-2022). З 1 липня 2022 року перейшов у Гутнік. Провів три матчі у складі збірної України U-16.

До слова, Дем'ян – син колишнього півзахисника Шахтаря, Маріуполя та Ворскли Дмитра Єсіна. Після завершення кар'єри футболіста він працював у тренерському штабі Маіруполя (2012-2015) та Яруда (2017-2020).

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